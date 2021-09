Les samedis gourmands à la fabrique de bière Aix-en-Provence, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Les samedis gourmands à la fabrique de bière 2021-09-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque samedi, la brasserie fait venir un foodtruck pour le samedi gourmand.

Venez tester des spécialités à partir de 19h, accompagnées d’une bière d’Aquae Maltae. Toutes les bières sont bios et brassées sur place.

Petit plus, chaque food truck proposera en plus des recettes végétariennes !



Retrouvez le programme des foodtrucks sur le site internet.

Aquae Maltae, la bière bio Aixoise, c’est trois artistes-brasseurs qui inventent et produisent des bières artisanales, bio et locales depuis 2015.

event@aquaemaltae.com https://www.aquaemaltae.com/2021/soirees-aquae-maltae/

