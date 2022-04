Les samedis gourmands à la brasserie Aquae Maltae Aix-en-Provence, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

Les samedis gourmands à la brasserie Aquae Maltae Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au programme :



Le 16 avril de 18h à 23h : Mozaïk2Goûts.

Venez manger à la brasserie pour déguster de délicieuses spécialités mauriciennes et grecques tel que des samossas au légumes, des gato pima, du poulet au curry ou de la pitakia à la feta avec Mozaïk2goûts tout en profitant d’une bonne bière Aquae Maltae ! Pourquoi pas une Sainte-Victoire ?



Le 23 avril de 17h à 23h : Disquaire Day

Venez retrouver dès 17h quatre stands de disquaires sur notre terrasse. Les invités :Sainte Victoire Records / Blow Up (disques et vêtements) / Chris Be Good / Anthony Suarez.

Dans la soirée, la Sainte Victoire Records partagera les platines avec Anthony Suarez pour mettre l’ambiance ! Chineurs ou danseurs, vous trouverez tous votre bonheur ! Vos papilles ne seront pas en reste puisque de la paella et d’autres spécialités espagnoles. On vous invite à choisir la Berliner Weisse Clémentine ou la Gincko pour ce repas !

La brasserie Aquae Maltae vous propose des samedis gourmands avec à chaque fois des thèmes différents.

event@aquaemaltae.com +33 4 42 21 37 03 http://www.aquaemaltae.com/

