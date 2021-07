Guérande Route de Congor 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Les Samedis Fermiers Huitric Producteurs Route de Congor 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Visite de l'exploitation maraîchère Atelier de découverte Marché de producteurs fermiers Produire de beaux légumes est une passion qui se transmet dans la famille Huitric depuis 4 générations. Après avoir rejoint leurs parents à partir de 2008, Jean Baptiste puis sa sœur Mélanie ont repris les rênes de l'exploitation nichée sur le coteau Guérandaise à 2 pas des marais salants. Tout au long de la journée vous pourrez faire vos achats sur le marché fermier. Pensez à vous munir d'une glacière pour conserver vos achats. Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T20:00:00

