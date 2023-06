Cet évènement est passé Les Samedis en Famille · Crèche Pierre Picard Crèche municipale Pierre Picard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Les Samedis en Famille · Crèche Pierre Picard Crèche municipale Pierre Picard Paris, 14 janvier 2023, Paris. Du samedi 14 janvier 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

Tout public. Jusqu'à 6 ans. gratuit

Paris ouvre des crèches au public le samedi matin. La crèche Pierre Picard propose des activités en famille le samedi matin avec l’association Môm’Artre de 9h30-10h45 et 11h-12h15 28 crèches sont ouvertes les samedis matin Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans. 48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.

L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant. Retour à la liste de tous les établissements accueillant Les Samedis en Famille à Paris Découvrez aussi les cours d’écoles et de collèges ouvertes à Paris le samedi matin Crèche municipale Pierre Picard 15/17 rue Pierre Picard 75018 Paris Contact : https://momartre.net/samedis/ 06 63 00 58 77 inscription@momartre.com https://momartre.net/samedis/

