Paris expérimente l’ouverture des crèches au public le samedi matin. La crèche Pereire avec l’association L’Assoce vous propose des activités tous les samedis matin de 09h30 à 12h30 : contes, comptines, danses parents-enfants, éveil corporel, arts plastiques et jeux de société. 23 crèches sont ouvertes chaque samedi matin – Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant – L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Nous vous invitons à contacter les intervenants pour vous renseigner avant de vous déplacer. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans. 48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h – Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour. – L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant. Retour à la liste de tous les établissements accueillant Les Samedis en Famille à Paris Découvrez aussi les cours d’écoles et de collèges ouvertes à Paris le samedi matin Crèche Municipale Pereire (84 m Bd) 84 M boulevard Pereire 75017 Paris Contact : http://www.lassoce.org/ 0147663769 contact.lassoce@gmail.com https://www.facebook.com/lassoceconcentredeculture https://www.facebook.com/lassoceconcentredeculture

