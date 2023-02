LES SAMEDIS DU VIN – MONTBLANC Montblanc Catégories d’Évènement: Hérault

Montblanc

LES SAMEDIS DU VIN – MONTBLANC, 22 avril 2023, Montblanc . LES SAMEDIS DU VIN – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc Herault

2023-04-22 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-22 22:00:00 22:00:00 Montblanc

Herault Ce samedi « Les samedis du vin » posent leurs valises à Montblanc. Le concept : dégustez les vins de nos viticulteurs locaux accompagnés de tapas. De quoi passer un moment agréable entre amis dans une ambiance musicale conviviale. Billetterie sur place. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Ce samedi « Les samedis du vin » posent leurs valises à Montblanc. Le concept : dégustez les vins de nos viticulteurs locaux accompagnés de tapas. De quoi passer un moment agréable entre amis dans une ambiance musicale conviviale. Billetterie sur place. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/votre-sejour/nos-agendas/evenements-a-ne-pas-manquer/ Montblanc

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montblanc Autres Lieu Montblanc Adresse Place Édouard Barthe Montblanc Herault Ville Montblanc lieuville Montblanc Departement Herault

Montblanc Montblanc Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montblanc /

LES SAMEDIS DU VIN – MONTBLANC 2023-04-22 was last modified: by LES SAMEDIS DU VIN – MONTBLANC Montblanc 22 avril 2023 Hérault Montblanc Place Édouard Barthe Montblanc Hérault

Montblanc Herault