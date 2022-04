Les Samedis du vigneron Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Les Samedis du vigneron Sancerre, 7 mai 2022, Sancerre. Les Samedis du vigneron Sancerre

2022-05-07 – 2022-05-07

Sancerre Cher Chaque 1er samedi du mois, d’avril à novembre, la Boutique Dubois-Boulay vous invite à découvrir un vigneron de l’appellation “Sancerre”.

Dégustez et repartez avec votre (vos) bouteille(s).

A découvrir également : le graveur “De la vigne au verre”, artisan de gravures faites main sur bois et verre. delphine.lafond@dubois-boulay.fr +33 2 48 54 08 23 Chaque 1er samedi du mois, d’avril à novembre, la Boutique Dubois-Boulay vous invite à découvrir un vigneron de l’appellation “Sancerre”.

Dégustez et repartez avec votre (vos) bouteille(s).

A découvrir également : le graveur “De la vigne au verre”, artisan de gravures faites main sur bois et verre. ©duboisboulay

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Les Samedis du vigneron Sancerre 2022-05-07 was last modified: by Les Samedis du vigneron Sancerre Sancerre 7 mai 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher