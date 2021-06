Les samedis du port – déambulations de fanfares Plobannalec-Lesconil, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Plobannalec-Lesconil.

Les samedis du port – déambulations de fanfares 2021-07-03 11:30:00 – 2021-07-03 22:30:00

Plobannalec-Lesconil Finistère

Déambulations de fanfares au port de Lesconil :

Tor et Lux : à 11h30, 18h30 et 21h.

Tor et Lux bat les pavés de ses airs mêlant un bagage musical riche, puisant à la fois ses

racines en Bretagne et visitant la bande-son internationale.

Sur le port de Lesconil, la transe, la danse et les mélodies entraînantes seront mises à

l’honneur aux alentours de midi puis à nouveau en soirée.

Lulu Jazz Band : à 18h30, 21h30 et 22h30.

Né à Brest début 1995, le LULU JAZZ BAND est un orchestre qui s’inscrit dans la lignée de

ceux que l’on rencontrait durant les années folles dans le «Streets» du sud des USA. Cette

équipe de joyeux drilles, excellents musiciens, a aussi choisi un répertoire de thèmes

classiques du jazz. C’est dans cette intarissable source qu’ils ont puisé de ravissantes

mélodies rajeunies grâce à des arrangements originaux. Leur musique sort ainsi des sentiers

un peu trop battus et offre une créativité qui garde cependant toute l’essence vitale du jazz

originel : son balancement rythmique (le swing), ainsi que son degré émotionnel (le feeling).

Les interprétations du LULU JAZZ BAND reflètent l’intense plaisir de jouer de nos compères,

une jubilation qu’ils réussissent à partager sans artifice avec leur auditoire.

Déambulations de fanfares au port de Lesconil :

Tor et Lux : à 11h30, 18h30 et 21h.

Tor et Lux bat les pavés de ses airs mêlant un bagage musical riche, puisant à la fois ses

racines en Bretagne et visitant la bande-son internationale.

Sur le port de Lesconil, la transe, la danse et les mélodies entraînantes seront mises à

l’honneur aux alentours de midi puis à nouveau en soirée.

Lulu Jazz Band : à 18h30, 21h30 et 22h30.

Né à Brest début 1995, le LULU JAZZ BAND est un orchestre qui s’inscrit dans la lignée de

ceux que l’on rencontrait durant les années folles dans le «Streets» du sud des USA. Cette

équipe de joyeux drilles, excellents musiciens, a aussi choisi un répertoire de thèmes

classiques du jazz. C’est dans cette intarissable source qu’ils ont puisé de ravissantes

mélodies rajeunies grâce à des arrangements originaux. Leur musique sort ainsi des sentiers

un peu trop battus et offre une créativité qui garde cependant toute l’essence vitale du jazz

originel : son balancement rythmique (le swing), ainsi que son degré émotionnel (le feeling).

Les interprétations du LULU JAZZ BAND reflètent l’intense plaisir de jouer de nos compères,

une jubilation qu’ils réussissent à partager sans artifice avec leur auditoire.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par