gratuit

Venez assister à la première édition de cette scène ouverte de piano, organisée par la Mairie du 18e arrondissement et l’association Et Voilà ! Au programme, des musiciens amateurs du quartier… Peut-être votre voisine d’en face ? Le meilleur ami de votre enfant ? La petite mamie du rez-de-chaussée ? Le 18e regorge de musiciens et musiciennes qui vont vous faire écouter leur morceau préféré !

C’est votre nouveau rendez-vous mensuel du samedi matin à la mairie du 18e. En plus du marché alimentaire, vous pouvez maintenant faire votre marché musical !

Plusieurs pianistes de tout âge, amateurs confirmés ou en chemin, ont préparé amoureusement leur morceau favori pour partager cet instant avec vous lors de cette scène ouverte. Entre le boulanger et le primeur, venez donc jeter une oreille, le temps d’un morceau ou deux, voire plus si affinité. L’entrée et la sortie sont possibles à tout moment entre deux artistes.

Pour participer en tant que pianiste solo (ou accompagné d’un autre instrumentiste), n’hésitez pas à nous contacter. Ces scènes ouvertes sont accessibles à toutes et tous sur inscription, quel que soit votre âge, votre niveau pianistique ou votre style de musique (classique, jazz, musiques de film, chansons…).

Salle des fêtes de la Mairie du 18e arrondissement

1 place Jules Joffrin – 75018Entrée libre

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin Paris 75018

Contact : 06 95 59 27 66 etvoila@etvoila.art https://www.facebook.com/events/658713998678089 https://www.facebook.com/associationEtVoila

Visuel : Bertrand Sallé