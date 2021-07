Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Les samedis du MDR&D Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les samedis du MDR&D Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Toulouse. Les samedis du MDR&D

du samedi 10 juillet au samedi 31 juillet à Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Les samedis de juillet du MDR&D ——————————- **10 juillet – visite guidée Sur les pas de …** _Tout public | 14h30_ Visite guidée du parcours permanent en suivant le parcours d’une figure de la Résistance. **17 juillet – atelier jeune public Les peintres en herbe** _Jeune public 8-12 ans | 14h30 | sur inscription au 05.34.33.17.40_ Le MDR&D invite les jeunes de 8 à 12 ans à venir découvrir l’exposition temporaire Emmanuel Bornstein.Three Letters à travers un atelier artistique. Au programme : Découvrez le parcours d’une résistante déportée au travers de ses archives, et exprimez votre ressenti grâce à la peinture, au dessin, au collage, …. **24 juillet – visite guidée Les chemins de traverse** _Tout public | 14h30_ Visite guidée hors-les-murs dans le quartier du Busca, à la découverte des lieux d’histoire et de mémoire autour du Musée. **31 juillet – visite guidée Three Letters** _Tout public | 14h30_ Découvrez au fil d’une visite guidée l’exposition temporaire Emmanuel Bornstein. Three Letters : un dialogue entre art contemporain, Histoire, et mémoires. visites guidées, ateliers jeune public, … Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T15:30:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T15:30:00;2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T15:30:00;2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse