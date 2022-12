Les Samedis du documentaire : « Se nommer Juif aujourd’hui encore » Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 25 février 2023

de 15h00 à 17h30

. gratuit Renseignements et réservations au 01 44 78 55 20 « Se nommer Juif aujourd’hui encore » un film de Martine Bouquin (France, 2022, 1h30). Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Maman, tu caches ton étoile jaune sous ton sac face à la gestapo. Le jour de la libération de Paris tu tombes dans les bras d’une femme juive, cachée comme toi sous une fausse identité… En repensant à ces images qui habitent mes films, j’ai compris qu’en racontant l’histoire des miens pendant la guerre, c’était mon inquiétude d’être juive que je questionnais. Alors j’ai demandé à ceux de ma famille, mes proches, ce que ça représentait pour eux d’être juif aujourd’hui. Martine Bouquin a travaillé comme chef-monteuse de films de fiction et documentaires. Elle a réalisé depuis une quinzaine d’années, plusieurs films autour de son histoire familiale : Les récits de la guerre (2011), Betty Marcusfeld (2016) et Baba (2017) Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : 01 44 78 55 20

