Les Samedis du documentaire : projection du film “Tinselwood” Bibliothèque Marguerite Audoux, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

La vie et les rêves des habitants camerounais de Moloundou, au coeur de la forêt tropicale “Tinselwood”

un film documentaire de Marie Voignier (2017, 1h22)

Les habitants de Moloundou, petite commune de l’est du Cameroun, vivent au coeur de la forêt tropicale. Bûcherons et débardeurs, cultivateurs de cacao, modestes terrassiers, chacun se débrouille pour survivre. Leurs rêves de richesse : les matières premières précieuses enfouies dans le sol rouge de cette nature luxuriante… Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

Contact : 01 44 78 55 20 Cinéma

