. gratuit Renseignements et réservations au 01 44 78 55 20 « Retour à Reims » (2021, 1h23) un film documentaire de Jean-Gabriel Périot Voyage singulier à travers le texte du sociologue et philosophe Didier Eribon, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français de l’après-guerre à aujourd’hui. Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : 01 44 78 55 20

