.Tout public. gratuit Renseignements et réservations au 01 44 78 55 20 A quoi pense Madame Manet (sur son canapé bleu) un film documentaire de Hervé Le Roux (France, 2017, 1h02) Suzanne Leenhoff, compagne puis épouse du peintre Édouard Manet, est d’origine néerlandaise et née à Delft en 1829. Elle pose régulièrement pour le peintre, qui la met en scène dans des décors inspirés de l’antiquité, tels que « La Nymphe surprise » (1859) où elle exhibe un corps opulent, de longs cheveux dorés et une double rangée de perles. À quoi pense Madame Manet (sur son canapé bleu) est la dernière réalisation d’Hervé Le Roux, ancien critique aux Cahiers du cinéma, disparu en juillet 2017 Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : +33144785520

