Les samedis du clown Théâtre de Belleville, 8 avril 2023, Paris.

Du samedi 08 avril 2023 au samedi 27 mai 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Une histoire de clown, tout les samedis au Théâtre de Belleville

Sous forme de cabaret et sous l’impulsion de Rocco Le Flem (acrobate et clown) et de Hervé Langlois (clown et metteur en scène), Les Samedis du clown sont une suite de séquences clownesques, de styles, de formes, d’écritures et de sensibilités différentes. Clowns de cirque, de music-hall, acrobates, musiciens, danseurs, excentriques, ils ont tous fait un passage par la Royal’Clown Company où Hervé Langlois invite chacun à activer l’autonomie et la singularité de son clown.

Théâtre de Belleville 16 passage Piver 75011 Paris

Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/les-samedis-du-clown 0148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/185033-les-samedis-du-clown

Alban Delachenal