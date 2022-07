Les samedis du Bouquetot : Le bien-être Saint-Pierre-Azif, 23 juillet 2022, Saint-Pierre-Azif.

Les samedis du Bouquetot : Le bien-être

Chemin des Broches Eco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif Calvados Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-23 19:00:00

Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches

Saint-Pierre-Azif

Calvados

Tous les 3e samedis du mois, l’éco-domaine de Bouquetot invite le public à découvrir ses acteurs engagés dans une production responsable, à travers des thématiques différentes.

AU PROGRAMME

Tout au long de la journée :

– Infusions chaudes ou froides, collation aux Jardins de thé (14:00-19:00 / 10€)

– Initiation à la réflexologie (11:00-15:00)

– Restauration sur place, BIO, locale et/ou de saison

– Vente de fruits et légumes BIO à la ferme

– Stand sensibilisation nature – Association ECOPYA

– Découverte du domaine et présentation des acteurs du domaine

10h00 : Initiation à l’automassage

Guidés par une masseuse professionnelle, découvrez les techniques pour vous détendre.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

11h00 : Visite de la ferme de spiruline

Sortez des sentiers battus, venez découvrir cet aliment magique.

GRATUIT – 1h30 – Adapté à tous

11h00 : Balade méditative

Au fil d’une balade en sens et conscience sur l’Ecodomaine, découvrez le pouvoir magique de la nature pour vous détendre, vous apaiser et vous ressourcer.

Avec Jérôme Lemonnier, auteur-éclaireur.

(Prévoir tenue de randonnée adaptée en fonction de la météo, bras et jambes couverts ; petit siège fourni)

GRATUIT – Sur inscription – 1h15 – dès 16 ans – 6 participants max.

13h30 : Balade découverte et utilisation des plantes médicinales

En compagnie de Delphine floricultrice et botaniste sur le domaine, partez à la découverte de notre riche nature.

(Tarif : 15€/+18ans – sur inscription – durée : 1h30)

14h00 : Balade méditative

Au fil d’une balade en sens et conscience sur l’Ecodomaine, découvrez le pouvoir magique de la nature pour vous détendre, vous apaiser et vous ressourcer.

Avec Jérôme Lemonnier, auteur-éclaireur.

(Prévoir tenue de randonnée adaptée en fonction de la météo, bras et jambes couverts ; petit siège fourni)

GRATUIT – Sur inscription – 1h15 – dès 16 ans – 6 participants max.

14h30 : Atelier cosmétique « fait maison »

Découvrez comment faire vos produits cosmétiques avec des ingrédients naturels !

(Tarif : 15 €/adulte – 10€/enf – Sur inscription – Durée 1h – adapté à tous)

15h00 : Initiation à l’automassage

Guidés par une masseuse professionnelle, découvrez les techniques pour vous détendre.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

16h00 : Atelier créer son bâton de fumigation

Animé par « La belle verte », découvrez les clés pour fabriquer votre bâton de fumigation pour la maison.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

16h30 : Découverte yoga en famille

Guidés par Marie, venez découvrir différentes sortes de yoga. Cette séance permet de découvrir la diversité du yoga et trouver celle qui vous convient.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

Tous les 3e samedis du mois, l’éco-domaine de Bouquetot invite le public à découvrir ses acteurs engagés dans une production responsable, à travers des thématiques différentes.

AU PROGRAMME

Tout au long de la journée :

– Infusions chaudes ou…

bouquetot-anim@ecopya.org +33 7 55 66 48 20 https://ecopya.org/

Tous les 3e samedis du mois, l’éco-domaine de Bouquetot invite le public à découvrir ses acteurs engagés dans une production responsable, à travers des thématiques différentes.

AU PROGRAMME

Tout au long de la journée :

– Infusions chaudes ou froides, collation aux Jardins de thé (14:00-19:00 / 10€)

– Initiation à la réflexologie (11:00-15:00)

– Restauration sur place, BIO, locale et/ou de saison

– Vente de fruits et légumes BIO à la ferme

– Stand sensibilisation nature – Association ECOPYA

– Découverte du domaine et présentation des acteurs du domaine

10h00 : Initiation à l’automassage

Guidés par une masseuse professionnelle, découvrez les techniques pour vous détendre.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

11h00 : Visite de la ferme de spiruline

Sortez des sentiers battus, venez découvrir cet aliment magique.

GRATUIT – 1h30 – Adapté à tous

11h00 : Balade méditative

Au fil d’une balade en sens et conscience sur l’Ecodomaine, découvrez le pouvoir magique de la nature pour vous détendre, vous apaiser et vous ressourcer.

Avec Jérôme Lemonnier, auteur-éclaireur.

(Prévoir tenue de randonnée adaptée en fonction de la météo, bras et jambes couverts ; petit siège fourni)

GRATUIT – Sur inscription – 1h15 – dès 16 ans – 6 participants max.

13h30 : Balade découverte et utilisation des plantes médicinales

En compagnie de Delphine floricultrice et botaniste sur le domaine, partez à la découverte de notre riche nature.

(Tarif : 15€/+18ans – sur inscription – durée : 1h30)

14h00 : Balade méditative

Au fil d’une balade en sens et conscience sur l’Ecodomaine, découvrez le pouvoir magique de la nature pour vous détendre, vous apaiser et vous ressourcer.

Avec Jérôme Lemonnier, auteur-éclaireur.

(Prévoir tenue de randonnée adaptée en fonction de la météo, bras et jambes couverts ; petit siège fourni)

GRATUIT – Sur inscription – 1h15 – dès 16 ans – 6 participants max.

14h30 : Atelier cosmétique « fait maison »

Découvrez comment faire vos produits cosmétiques avec des ingrédients naturels !

(Tarif : 15 €/adulte – 10€/enf – Sur inscription – Durée 1h – adapté à tous)

15h00 : Initiation à l’automassage

Guidés par une masseuse professionnelle, découvrez les techniques pour vous détendre.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

16h00 : Atelier créer son bâton de fumigation

Animé par « La belle verte », découvrez les clés pour fabriquer votre bâton de fumigation pour la maison.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

16h30 : Découverte yoga en famille

Guidés par Marie, venez découvrir différentes sortes de yoga. Cette séance permet de découvrir la diversité du yoga et trouver celle qui vous convient.

GRATUIT – 1h – Adapté à tous

Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif

dernière mise à jour : 2022-07-03 par