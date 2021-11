Marseille Le Bali Bouches-du-Rhône, Marseille Les samedis du BALI: EVE DAHAN & MAGI.k Le Bali Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rdv ce samedi 20 novembre Au Bali !! Enfin un endroit sympa et chaleureux pour vous accueillir les samedis de 19h à 2h…se retrouver entre amis autour d’un verre ..ou déguster de délicieux mets préparer (maison) par notre sublime Chef Sophéa ( cuisine Fuzion) qui surprendra très probablement vos papilles… Pour ce 1er rdv c’est notre ravisante EVE DAHAN & MAGI.k qui seront aux commandes des platines du Bali pour une cession DEEP HOUSE… on vous en dit pas plus … Le reste est à découvrir sur place >Penser à réserver votre table si vous mangez sur place >Terrasse chauffée et sonorisé >info & résa : 0749911684 >Le BALI 185 bd baille. 13005 Marseille ♫DJ SET♫ Le Bali 185 bd baille. 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

