Les Samedis des Riverains : visites guidées Belleville-sur-Loire, 9 avril 2022, Belleville-sur-Loire.

Les Samedis des Riverains : visites guidées Belleville-sur-Loire

2022-04-09 – 2022-04-09

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire

Chaque deuxième et quatrième samedi du mois, d’avril à décembre 2022, partez à la découverte des installations de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.

Tous les riverains du périmètre du Plan particulier d’intervention (et par extension les résidents du Cher, du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne) et les curieux sont invités à venir découvrir la centrale de l’intérieur.

Infos pratiques :

Port du masque et pass vaccinal sont obligatoires pour accéder aux installations.

Chaque visiteur doit posséder une pièce d’identité en cours de validité.

Comptez un délai de 5 semaines entre l’inscription et la visite pour la création de vos accès.

ges-visites-bel@edf.fr +33 2 48 54 50 92 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12829&event_id=570454&animation=https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12829&event_id=570454&animation=

©CIPCentraledeBelleville

Belleville-sur-Loire

