Les samedis découverte … Première !

2022-06-25 – 2022-06-25 Journée portes ouvertes au jardin ! Pour commencer la saison, Hélène Tisserand, des Jardins du Mont Arès vous invite dans son jardin. Au programme :

10h00 : Visite guidée

Laissez-vous raconter les Jardins du Mont Arès. Entre fleurs, légumes et fruitiers,

partez à la découverte de ce jardin singulier créé de toute pièce il y a trois ans. 12h00 : Inauguration du labo de transfo végétale et présentation du programme des animations de la saison 12h30 : Buffet champêtre : 10€ par personne, sur réservation 14h00 : Visite libre du lieu, animation « travail du bois » avec Lionel Rouanet. Pour tous, entrée libre. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

