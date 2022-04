Les samedis découverte, autour d’un chemin… et écriture végétale Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Les samedis découverte, autour d’un chemin… et écriture végétale Nestier, 30 juillet 2022, Nestier. Les samedis découverte, autour d’un chemin… et écriture végétale NESTIER 6 rue du Cap de Vielle Nestier

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-30 NESTIER 6 rue du Cap de Vielle

Nestier Hautes-Pyrénées Le principe des samedis découverte ?

Des animations à la journée ou à la demi journée à la découverte de savoirs-faire en lien avec la nature. Au programme :

•10h00 à 12h00 : Atelier d’écriture végétale avec fabrication de calame et encre d’ortie (enfant 15€ / adulte 20€).

•12h00 : Repas champêtre, sur réservation (enfant 10€ / adulte 15€).

•14h à 16h30 : Découverte des plantes, de leurs utilisations au gré d’une balade (enfant 10€ / adulte 15€). Sandy Mossion viendra animer cette journée ! Pour les adultes et enfants de plus de 12 ans.

Possibilité de participer le matin, l’après-midi, ou les deux.

La journée : 20€ enfant / 30€ adulte (repas non compris). +33 6 68 01 93 51 NESTIER 6 rue du Cap de Vielle Nestier

