Temple Vandoncourt Doubs

2023-05-13 19:00:00 – 2023-05-13 Vandoncourt

Doubs Vandoncourt avec Tiago ALMEIDA, Raphaël DUCHOSAL-BINAZ et Nicolas URREGO Entrée libre – Bouille à lait à la sortie

org. par Les Amis du Temple de Vandoncourt bmprudoy@laposte.net Vandoncourt

