LES SAMEDIS DE VANDONCOURT : ENSEMBLE INSTRUMENTAL « LES MENETRIERS DE L’ALLAN » et LE CHOEUR DU PAYS DE MONTBELIARD, 18 mars 2023, .

LES SAMEDIS DE VANDONCOURT : ENSEMBLE INSTRUMENTAL « LES MENETRIERS DE L’ALLAN » et LE CHOEUR DU PAYS DE MONTBELIARD
 
2023-03-18 19:00:00 – 2023-03-18

  sous la direction d’Yvan BOURQUIN

Entrée libre – Bouille à lait à la sortie
org. par Les Amis du Temple de Vandoncourt

 

dernière mise à jour : 2022-11-21 par