LES SAMEDIS DE VANDONCOURT : ENSEMBLE INSTRUMENTAL « LES MENETRIERS DE L’ALLAN » et LE CHOEUR DU PAYS DE MONTBELIARD
LES SAMEDIS DE VANDONCOURT : ENSEMBLE INSTRUMENTAL « LES MENETRIERS DE L’ALLAN » et LE CHOEUR DU PAYS DE MONTBELIARD, 18 mars 2023, .
LES SAMEDIS DE VANDONCOURT : ENSEMBLE INSTRUMENTAL « LES MENETRIERS DE L’ALLAN » et LE CHOEUR DU PAYS DE MONTBELIARD
2023-03-18 19:00:00 – 2023-03-18
sous la direction d’Yvan BOURQUIN
Entrée libre – Bouille à lait à la sortie
org. par Les Amis du Temple de Vandoncourt
dernière mise à jour : 2022-11-21 par