LES SAMEDIS DE VANDONCOURT – CONCERT "SIXTIES" Vandoncourt, 19 mars 2022

LES SAMEDIS DE VANDONCOURT – CONCERT “SIXTIES” Vandoncourt

2022-03-19 – 2022-03-19

Vandoncourt Doubs Vandoncourt

EUR Concert “Sixties” dans le cadre de la saison des Samedis de Vandoncourt, organisé par l’association des Amis du temple.

Au piano Pascal Keller et à la voix Koyo Aki interpréteront un florilège des Sixties avec pour répertoire Gainsbourg, Prévert-Kosma, Michel Legrand, Henri Salvador,… mais aussi les Beatles et les Animals, et en prime quelques chansons de Koyo qui est auteur compositeur interprète.

Entrée libre avec bouille à lait à la sortie – Accueil dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

+33 3 81 34 38 10

