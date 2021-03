Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les samedis de Saint-Sauveur Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

L'association Cathédrale vivante propose des conférences au sein de la Cave aux huiles

Au programme :

– 20 mars, Denise Claisse, Professeur agrégée de Musique et Docteur en Musicologie : « A la découverte des trésors des Passions-Oratorios ( Schütz, J.S.Bach, Penderecki ) »

– 24 avril (Cloitre de la cathédrale), Père Benoit Tissot, Curé de la cathédrale Saint-Sauveur : « Les plantes du jardin claustral de la cathédrale Saint-Sauveur, des origines à nos jours »

– 15 mai, Frère Vincent, Moine de l'abbaye de Lérins, Historien d'art : « La sacristie et le trésor de la cathédrale Saint-Sauveur (XVIe -XVIIIe siècles) »

– 20 mars, Denise Claisse, Professeur agrégée de Musique et Docteur en Musicologie : « A la découverte des trésors des Passions-Oratorios ( Schütz, J.S.Bach, Penderecki ) »

– 24 avril (Cloitre de la cathédrale), Père Benoit Tissot, Curé de la cathédrale Saint-Sauveur : « Les plantes du jardin claustral de la cathédrale Saint-Sauveur, des origines à nos jours »

– 15 mai, Frère Vincent, Moine de l’abbaye de Lérins, Historien d’art : « La sacristie et le trésor de la cathédrale Saint-Sauveur (XVIe -XVIIIe siècles) »

