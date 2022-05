Les Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains, 4 juin 2022, Luxeuil-les-Bains.

Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

2022-06-04 – 2022-06-04 Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

EUR 0 0 À 11h, “mise en bouche” : présentation de l’orgue et introduction aux œuvres proposées.

À 17h : concert à la Basilique St Pierre.

Programme :

04/06 : Marie Dumas, Danses de Cour et airs d’opéra, œuvres de Byrd, Buxtehude, Bach, Lully, Rameau.

02/07 : Benoît Parayre (Orgue), Jean-Jacques Darriet et Nicolas Scherlen (trompettes), splendeurs baroques, œuvres de De Araujo, Vivaldi, Lienhardt, Loeillet.

06/08 : Vincent Bernhardt, l’Orgue de Louis XIV, œuvres de Marchand, Raison, Thomelin, Couperin.

03/09 : Vincent Bernhardt, la naissance de l’Orgue Classique, œuvres de Titelouze et Couperin.

01/10 : Alessandro Urbano, l’Orgue entre l’Eglise et Théâtre, oeuvres de D’Anglebert, Boyvin, D’Agincourt, Marchand et Balbastre.

