Les Samedis de l’Ethno Saint-Thurien, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Thurien.

Les Samedis de l’Ethno 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24 23:00:00 Place du Centre Extérieur

Saint-Thurien Finistère

L’Ethno Folk Festival se réinvente, s’adapte à la situation sanitaire !

Cette année, l’équipe de pAs paR haZ’art vous donne rendez-vous pour « Les Samedis de l’Ethno », à Saint Thurien et à Mellac.

4 événements qui vont ponctuer l’été au gré de découvertes musicales, de chants, de danses, de fête…

Deuxième rendez-vous le samedi 24 juillet à Saint Thurien avec Osvaldo Carné.

Osvaldo Carné joue de la musique franco-argentine. Sebastiàn, Leandro et Mathieu ont composé tout un répertoire de chansons originales françaises inspirées de l’Argentine des années 50. Une voix, un piano et un bandonéon habillent à merveille les textes engagés et poétiques qui racontent la foule des villes et chantent le fracas du XXIe siècle.

Formés à Gennevilliers par les maîtres du Tango (les Mosalini, Jb Henry, Cesar Stroscio, Diego Aubia), ces musiciens jouent en festival, bal ou concert avec la même énergie car leur musique se danse autant qu’elle s’écoute : on savoure les paroles, on se laisse porter par le rythme.

Entrée : Prix libre. Restauration possible.

Repli en salle en cas de pluie.

Informations : pasparhazart.com

dernière mise à jour : 2021-06-17 par