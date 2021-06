Les Samedis de l’Ethno Saint-Thurien, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Thurien.

Les Samedis de l’Ethno 2021-07-17 18:00:00 – 2021-07-17 23:00:00 Troysol Lieu-dit Troyzol

Saint-Thurien Finistère Saint-Thurien

L’Ethno Folk Festival se réinvente, s’adapte à la situation sanitaire !

Cette année, l’équipe de pAs paR haZ’art vous donne rendez-vous pour « Les Samedis de l’Ethno », à Saint Thurien et à Mellac.

4 événements qui vont ponctuer l’été au gré de découvertes musicales, de chants, de danses, de fête…

Premier rendez-vous le samedi 17 juillet à Troysol, Saint Thurien avec Son Libre (Cuba) et Matjé (chanson voyageuse).

Entrée : 7 euros. Restauration possible.

Repli en salle en cas de pluie.

Informations : pasparhazart.com

dernière mise à jour : 2021-06-17 par