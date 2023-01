Les samedis de l’été Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir 1, rue de Gardais Eure-et-Loir Chaque samedi soir, c’est la fête de la musique à Thiron-Gardais. Un groupe différent chaque semaine sur des thèmes pop rock ou jazz lors d’un concert live avec des artistes en devenir. Un marché des producteurs agrémente l’ambiance de ces soirées estivales ainsi que de la restauration sur place. lamairie@mairie-thiron-gardais.fr http://www.mairie-thiron-gardais.fr/?fbclid=IwAR2Qt1t9ocCc9vZSbDS8VM9CSuCs-eRzfQCU709aQbENK_st2Vrt_mJz94s 1, rue de Gardais Thiron-Gardais

