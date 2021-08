Les samedis de la VR – septembre 2021 Forum des images, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 25 septembre 2021 :

samedi de 14h30 à 18h30

payant

Chaque samedi, une sélection thématique des meilleures expériences en réalité virtuelle du moment qui vous emmèneront VeRs l’infini (et même au-delà) !

LE RETOUR DES SAMEDIS DE LA VR !

Ils sont plus que jamais en quête de nouveaux récits, de nouvelles émotions. Aux adeptes de la contemplation comme aux féru·es d’action, ils répondent « immersion » et vous emmèneront VeRs l’infini et même au-delà : Les samedis de la VR ! À travers une sélection éclectique de films 360° ou des expériences gaming des plus interactives, venez tester les meilleurs contenus du moment en réalité virtuelle ! Le temps d’une séance, soyez les Alice des temps modernes : découvrez de nouveaux espaces, de nouvelles temporalités, métamorphosez-vous. Et chaque samedi, on vous le dit, ce sont de nouvelles histoires et identités qui vous attendent de l’autre côté du miroir. Alors, vous venez ?

DECOUVREZ LE Programme de septembre

Programme “Étranges mondes virtuels” — par Diversion cinema

SATURNISM

Réalisé par Mihai Grecu – Animation, fiction

Pénétrez dans l’une des peintures les plus noires de l’histoire de l’art – Saturne dévorant l’un de ses fils, de Francisco de Goya – seul·e avec Saturne, dans un paysage froid et brumeux.

Visionner le trailer

Réalisé par Mihai Grecu – Animation, fiction Visionner le trailer RECONDING ENTROPIA

Réalisé par François Vautier – Animation, expérimental, science-fiction

Au cœur du néant, à l’horizon d’un espace infini et d’un temps insondable, erre une imposante géométrie. Un tétraèdre immense qui bientôt va se disloquer pour s’éparpiller et délivrer par son changement de forme un mystérieux message.

Visionner le trailer

Réalisé par François Vautier – Animation, expérimental, science-fiction Visionner le trailer STRANDS OF MIND – Prix Spécial du Jury – VR (ex aequo) au New Images Festival 2021

Réalisé par Adrian Meyer – Animation, expérimental

Explorez un monde au-delà des limites de notre perception humaine. Un monde plein de mystère, de beauté et de ténèbres. Laissez-vous emporter dans un voyage dans la nature tissée de l’existence.

Visionner le trailer

Expériences de Social VR — avec VRrOOm

KNIGHT OF THE WAILING STARS

Réalisé par m1n0t0r (musique), S1NTDNS (Quill Art) – Social VR, expérience musicale

En 2099, les portails permettant le transport interplanétaire sont piratés. Le chevalier de l’espace m1n0t0r doit les réactiver. Incarnez-le ou accompagnez-le dans sa première aventure.

Visionner le trailer

Réalisé par m1n0t0r (musique), S1NTDNS (Quill Art) – Social VR, expérience musicale Visionner le trailer WELCOME TO THE OTHER SIDE

Une performance de Jean-Michel Jarre – Social VR, expérience musicale – 45 min – 2020

Le jour de l’an 2021, en partenariat avec la Ville de Paris et l’UNESCO, Jean-Michel Jarre s’est associé à VRrOOm pour célébrer le Nouvel An avec un concert en live stream dans une cathédrale de Notre-Dame virtuelle. Jarre a ainsi convié le public du monde entier à faire la fête ensemble. Le concert a été diffusé en direct en ligne sur les réseaux sociaux, sur diverses chaînes de télévision, mais aussi – et surtout – il pouvait être vécu en réalité virtuelle sur VRChat, avec le public du monde entier. Venez (re)vivre cette expérience de Social VR inédite !

Visionner le trailer

Info & résa ici

Tout notre matériel (masque, téléphone, casque audio) est scrupuleusement désinfecté après chaque utilisation (lingettes antibactériennes, lampes UVC, Cleanbox) et des sous-masques jetables sont à votre disposition.

Spectacles -> Projection

Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

1, 11 : Hôtel de Ville (32m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (406m) Bus Coquillières Les Halles RER Châtelet-Les Halles RER Châtelet-Les Halles



Contact :Forum des images 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages/ https://twitter.com/forumdesimages0144766300 contact@forumdesimages.fr

Spectacles -> Projection Geek;Étudiants;Cinéma;Ados

Date complète :

2021-09-04T14:30:00+02:00_2021-09-04T18:30:00+02:00;2021-09-11T14:30:00+02:00_2021-09-11T18:30:00+02:00;2021-09-18T14:30:00+02:00_2021-09-18T18:30:00+02:00;2021-09-25T14:30:00+02:00_2021-09-25T18:30:00+02:00

Design graphique ABM Studio – Visuel Collection Christophel sauf masque © Antoine Doyen et Virtual Virtual Reality © TenderClaws