Les samedis de la VR – mai 2022 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les samedis de la VR – mai 2022 Forum des images, 7 mai 2022, Paris. Du samedi 07 mai 2022 au samedi 28 mai 2022 :

samedi

de 14h30 à 18h30

. payant 9 € tarif plein / 7 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite) / 7 € pour les cartes UGC Illimité / 7 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

En quête de nouveaux récits, de nouvelles émotions…? “Les samedis de la VR” vous font découvrir les meilleurs contenus en réalité virtuelle du moment. En mai, suivez l’histoire d’un astronaute qui voulait voler avec “ARIPI” et aventurez-vous au plus proche de l’éruption d’un volcan avec “Vulcano” ! Tous les samedis de 14h30 à 18h30, le Forum des images et Diversion cinema vous proposent une sélection de quelques-unes des meilleures expériences de réalité virtuelle ! Jusqu’en juillet, nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir 8 de nos coups de cœur récents. Un programme à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges : c’est vous qui choisissez ! En mai, coup de projecteur sur : ARIPI



C’est l’histoire d’un astronaute qui rêvait de voler étant enfant mais est aujourd’hui enfermé dans la capsule de son vaisseau spatial. Un jour, des problèmes entraînent la perte de contrôle du vaisseau spatial qui menace de s’écraser sur Terre. L’astronaute doit à nouveau déployer les ailes de ses rêves et retourner en enfance. Réalisé par Dimitri Voloshin – Simpals Studio

ARIPI a été présenté dans le cadre de la XR Competition à NewImages Festival 2019. >> VULCANO



Aventurez-vous au plus proche de l’éruption du volcan Fagradalsfjall en Islande, qui s’éveille après un sommeil de 800 ans. Une expérience immersive à 360°, entre paysages infinis et rivières de lave incandescente, qui présente l’éruption volcanique dans toute sa splendeur. Réalisé par Omar Rashid – Produit par Gold Productions, Rai Cinema, Valmyn Distribution

En savoir plus

À découvrir également : Strands of Mind ; Montegelato ; Ferenj: A Graphic Memoir ; 1st Step ; Au pays du cancre mou ; Big 5 Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://fr-fr.facebook.com/Forumdesimages/ https://fr-fr.facebook.com/Forumdesimages/ https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/samedis-de-la-vr_10_1646652681

Vulcano © Gold Productions, Rai Cinema, Valmyn Distribution

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les samedis de la VR – mai 2022 Forum des images 2022-05-07 was last modified: by Les samedis de la VR – mai 2022 Forum des images Forum des images 7 mai 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris