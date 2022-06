Les samedis de la VR (juin-juillet 2022) Forum des images, 4 juin 2022, Paris.

Du samedi 04 juin 2022 au samedi 09 juillet 2022 :

samedi

de 14h30 à 18h30

. payant 9 € tarif plein / 7 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite) / 7 € pour les cartes UGC Illimité / 7 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

En quête de nouveaux récits, de nouvelles émotions…? « Les samedis de la VR » vous font découvrir les meilleurs contenus en réalité virtuelle du moment. En juin et juillet, partez dans l’espace avec « 1ST STEP » et découvrez l’imaginaire fantastique des enfants avec « Au pays du cancre mou » !

Chaque samedi, on vous emmène VeRs l’infini… et même au-delà avec une sélection des meilleures expériences en réalité virtuelle du moment ! Un programme à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges, c’est vous qui choisissez parmi 8 de nos coups de cœur récents.

En juin et juillet, coup de projecteur sur :

>> 1ST STEP

Sur les traces du programme Apollo, un voyage dans l’espace à couper le souffle, depuis le lancement de la fusée jusqu’au retour des astronautes sur Terre.

Réalisé par Joerg Courtial, Maria Courtial , produit par Faber Courtial

1ST STEP a été présenté hors compétition dans le cadre de NewImages Festival 2020.

>> AU PAYS DU CANCRE MOU



Un petit frère demande à sa grande sœur comment elle a fait pour ne plus avoir peur du noir. Elle l’entraîne dans une succession de tableaux oniriques où tout s’anime et dont l’issue amène le petit frère à confronter ses propres peurs. Un film contemplatif où le/la spectateur·rice découvre la magie des lieux du point de vue des protagonistes.

Réalisé par Francis Gélinas, produit par Couleur.Tv

Au pays du cancre mou a été présenté hors compétition dans le cadre de NewImages Festival 2021.

NewImages Festival du 8 au 12 juin

Pendant cinq jours, le NewImages Festival vous propose le meilleur de la création immersive, qu’elle soit virtuelle, augmentée ou sonore. Retrouvez une sélection d’expériences sur mesure pour toutes et tous avec, pour la 5e édition du festival, un focus sur l’Amérique latine !



> Expériences immersives

De l’Inde à Séoul en passant par la Grèce ou encore l’espace, embarquez pour un voyage dans des univers aussi divers qu’étonnants.

> L’Amérique Latine à l’honneur

Découvrez les cultures et créativités latino-américaines à travers une série de projets immersifs inédits mêlant spiritualité, imaginaire et aventure. À ne pas rater : la création en direct d’une fresque murale inspirée de la faune et la flore amazoniennes par l’artiste argentin Hernan Ricaldoni.

Festival gratuit, sur réservation. Inscription en ligne fortement recommandée !

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

Au pays du cancre mou © Couleur.Tv