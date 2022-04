Les samedis de la VR – avril 2022 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du samedi 02 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 : samedi de 14h30 à 18h30

samedi

de 14h30 à 18h30

9 € tarif plein / 7 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d'emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite) / 7 € pour les cartes UGC Illimité / 7 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

En quête de nouveaux récits, de nouvelles émotions…? ” Les samedis de la VR” vous font découvrir les meilleurs contenus en réalité virtuelle du moment. En avril, coup de projecteur sur “Au pays du cancre mou”, pépite d’animation autour des peurs de l’enfance et “Big 5”, un safari au cœur de la savane africaine ! Tous les samedis de 14h30 à 18h30, le Forum des images et Diversion cinema vous proposent une sélection de quelques-unes des meilleures expériences de réalité virtuelle ! Jusqu’en juillet, nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir 8 de nos coups de cœur récents. Un programme à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges : c’est vous qui choisissez ! En avril, coup de projecteur sur : >> AU PAYS DU CANCRE MOU



Un petit frère demande à sa grande sœur comment elle a fait pour ne plus avoir peur du noir. Elle l’entraîne dans une succession de tableaux oniriques où tout s’anime et dont l’issue amène le petit frère à confronter ses propres peurs. Un film contemplatif où le/la spectateur·rice découvre la magie des lieux du point de vue des protagonistes. Réalisé par Francis Gélinas, produit par Couleur.Tv

Au pays du cancre mou a été présenté hors compétition dans le cadre de NewImages Festival 2021. >> BIG 5



Explorez la savane sud africaine à la rencontre des "Big 5" : le lion, l'éléphant, le buffle, le rhinocéros et le léopard. Cette expérience immersive, vous invite à la rencontre de ces animaux dans leur habitat naturel. Réalisé par Ulrico Grech-Cumbo, produit par Habitat VR >> À découvrir également : Strands of Mind ; Montegelato ; Ferenj: A Graphic Memoir ; 1st Step ; Aripi ; Vulcano

