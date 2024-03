Les Samedis de la poésie | Rencontre avec Hassan Najmi L’Institut du Monde Arabe Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 16h30 à 17h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Avec le concours de Farouk Mardam-Bey, directeur des éditions Sindbad, la bibliothèque de l’IMA programme depuis septembre 2023 un rendez-vous mensuel consacré à la (re)découverte de la poésie arabe. Cette édition est consacrée au poète, romancier et chercheur marocain Hassan Najmi. Ses poèmes seront lus en arabe par le poète lui-même, et en français par l’actrice Violaine Schwartz, avec un accompagnement musical au qânoun par Hend Zouari.

Rencontre avec Hassan Najmi

Romancier et chercheur marocain, Hassan Najmi est l’ancien président de l’Union des écrivains du Maroc (UEM) et l’un des fondateurs de la Maison de la poésie du Maroc.

Né en 1960 à Ben Ahmed, province de Settat, au Maroc, Hassan Najmi a patiemment construit en quarante ans une œuvre poétique de haut vol qui le situe parmi les poètes arabes contemporains les plus exigeants et les plus novateurs. Enraciné à la fois dans son pays natal et dans l’espace méditerranéen, grand connaisseur tant du riche patrimoine local de poésie orale que des tendances et des acquis de la poésie moderne, il se distingue par son souci constant de capter les moments furtifs, les paysages et les cadences de la vie quotidienne dans un langage dont l’apparente simplicité est l’aboutissement d’un long labeur.

D’abord poète, auteur d’une quinzaine de recueils qui s’étalent de 1982 à nos jours, Hassan Najmi est aussi romancier, critique littéraire, essayiste et, depuis sa jeunesse, l’un des principaux animateurs de la vie culturelle marocaine. Il a été l’un des fondateurs, en 1995, de la Maison de la poésie, président de l’Union des écrivains marocains (1998-2005), journaliste et rédacteur en chef de plusieurs périodiques.

Présentation par Farouk Mardam-Bey, suivie d’une lecture en arabe par Hassan Najmi et en français par Violaine Schwartz, accompagnement au qânoun par Hend Zouari.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/les-samedis-de-la-poesie-rencontre-avec-hassan-najmi

