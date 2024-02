Les Samedis de la poésie | Hommage à Ounsi El Hage L’Institut du Monde Arabe Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 16h30 à 17h30

.Public adultes. Jusqu’à 1 ans. gratuit

Avec le concours de Farouk Mardam-Bey, directeur des éditions Sindbad, la bibliothèque de l’IMA programme depuis septembre 2023 un rendez-vous mensuel consacré à la (re)découverte de la poésie arabe. Cette édition est dédiée au grand poète libanais Ounsi El Hage à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort. Ses poèmes seront lus en arabe par Hala Omran et en français par Clémence Azincourt. Lecture accompagnée au piano par Yvan Navaï.

Hommage à Ounsi El Hage

Une rencontre dédiée au grand poète libanais Ounsi El Hage, à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, survenue le 18 février 2014.

Celui qu’on a qualifié dans sa jeunesse d’« enfant terrible de la poésie arabe » a accompagné la revue moderniste Shi‘r (Poésie, 1957-1969) depuis ses débuts. En 1960, à l’âge de 23 ans, il provoque un retentissant scandale avec son premier recueil, Lan (Jamais), dans lequel il se démarque nettement de toute la tradition poétique arabe.

Précurseur et théoricien du poème en prose, il fut aussi traducteur de poésie et de théâtre, critique littéraire percutant et le brillant chroniqueur pendant plus de vingt ans de la vie sociale et culturelle libanaise dans le grand quotidien de Beyrouth, An-Nahar.

Deux générations de poètes, au Liban et ailleurs dans le monde arabe, ont été profondément marquées par son langage poétique, tel qu’il se déploie notamment dans sa merveilleuse célébration de la femme, imprégnée de spiritualité chrétienne.

Présentation par Farouk Mardam-Bey, suivie d’une lecture en arabe par Hala Omran et en français par Clémence Azincourt, accompagnée au piano par Yvan Navaï.

