Les Samedis de la Création Mehun-sur-Yèvre, lundi 1 janvier 2024.

Les Samedis de la Création Mehun-sur-Yèvre Cher

Cette nouvelle édition des Samedis de la Création sera l’évocation d’un univers culturel et artisanal la tradition du Thé à la Menthe, l’art du Zellige et l’art de la table dans un format décoratif, gustatif et olfactif. Reconnu pour la qualité de ses argiles, le Berry est une terre de céramique par excellence. Mehun-sur-Yèvre héberge sa cité de la porcelaine depuis 1854. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-06-09

106 Rue Jeanne d’Arc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

