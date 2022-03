Les samedis de la BD Semur-en-Auxois, 16 avril 2022, Semur-en-Auxois.

Les samedis de la BD Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin Semur-en-Auxois

2022-04-16 – 2022-04-16 Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois

EUR 0 0 Les auteurs revisitent les mythes des super-héros et les légendes pour mieux en rire en situant l’action au cœur de la Bourgogne.

Fishman : Super rieur (Vallet&Gondy) Un album BD pour rire et sourire en famille avec le premier super-héros bourguignon !

Les héros sont ballonnés (Vallet) Retrouvez vos héros préférés dans une version vraiment gonflée pour faire rire les petits et les grands !

Sauvons les Fées (Amani&Dompierre) Toutes les fées ont quitté la Forêt au Duc ! Toutes, sauf Lisalou. Un livre pour enfants richement illustré.

Le Songe de Charlemagne (Amani &PYTHON) l’histoire fabuleuse de la Basilique St Andoche

+33 3 80 97 13 72

Les auteurs revisitent les mythes des super-héros et les légendes pour mieux en rire en situant l’action au cœur de la Bourgogne.

Fishman : Super rieur (Vallet&Gondy) Un album BD pour rire et sourire en famille avec le premier super-héros bourguignon !

Les héros sont ballonnés (Vallet) Retrouvez vos héros préférés dans une version vraiment gonflée pour faire rire les petits et les grands !

Sauvons les Fées (Amani&Dompierre) Toutes les fées ont quitté la Forêt au Duc ! Toutes, sauf Lisalou. Un livre pour enfants richement illustré.

Le Songe de Charlemagne (Amani &PYTHON) l’histoire fabuleuse de la Basilique St Andoche

lefevre

Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-03-13 par