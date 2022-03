Les samedis de la BD Semur-en-Auxois, 9 avril 2022, Semur-en-Auxois.

Les samedis de la BD Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin Semur-en-Auxois

2022-04-09 – 2022-04-09 Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

SEMUR-EN-AUXOIS de la légende à nos jours. Le géant Hercule fonda Semur sur le promontoire de granit rose surplombant l’Armançon. Depuis, bien campées sur le rocher, la collégiale et les quatre tours du donjon dominent une multitude de toits aux tuiles rouges tombant en cascade jusqu’à la rivière. Avec les auteurs de cette monographie dessinée, voyagez au fil des pages à travers les siècles et découvrez la capitale de l’Auxois, joyaux de la Bourgogne, son histoire et celle des Semurois.

Les dessins sont de Jean Perrin, qui nous fait honneur et nous régale de son coup de crayon, nous faisant voyager à travers les siècles dans notre belle cité. Les textes de Gérard Gautier avec la participation de Marc Rey, les mots ont été choisis avec minutie par des plumes expérimentées.

+33 3 80 97 13 72

SEMUR-EN-AUXOIS de la légende à nos jours. Le géant Hercule fonda Semur sur le promontoire de granit rose surplombant l’Armançon. Depuis, bien campées sur le rocher, la collégiale et les quatre tours du donjon dominent une multitude de toits aux tuiles rouges tombant en cascade jusqu’à la rivière. Avec les auteurs de cette monographie dessinée, voyagez au fil des pages à travers les siècles et découvrez la capitale de l’Auxois, joyaux de la Bourgogne, son histoire et celle des Semurois.

Les dessins sont de Jean Perrin, qui nous fait honneur et nous régale de son coup de crayon, nous faisant voyager à travers les siècles dans notre belle cité. Les textes de Gérard Gautier avec la participation de Marc Rey, les mots ont été choisis avec minutie par des plumes expérimentées.

Librairie de la Poste 8 Rue du Bourg Voisin Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-03-12 par