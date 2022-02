Les samedis de Février Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**5 février – Les samedis du MDR&D : visite guidée** _**Du temporaire au permanent**_ _Tout public_ | _14h30_ Visite guidée entre les différents espaces du musée : dialogue entre l’exposition temporaire Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire et la collection permanente. **12 février – Les samedis du MDR&D : visite guidée** _**Sur les pas de …**_ _Tout public_ | _14h30_ Visite guidée de la collection permanente autour du récit de vie d’une figure de l’Histoire locale. **19 février – Atelier jeune public** _**Affiche ton résistant!**_ _Jeune public_ | _14h30_ La Résistance a de nombreux visages, bien loin du soldat en armes. Découvre une figure de la résistance en Haute-Garonne et réalise une affiche à son effigie. _Sur inscription au 05.34.33.17.40 ou_ [_[musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)_](mailto:musee-resistance@cd31.fr) **26 février – Les samedis du MDR&D : visite guidée** _**Les secrets du MDR&D**_ _Tout public_ | _14h30_ Le saviez-vous? Un musée expose en moyenne moins de 10 % de ses collections. La majorité des objets sont conservés dans des réserves, loin des agressions extérieures. Pourquoi? Afin de les protéger et d’en faire bénéficier les générations futures. Une fois par mois, découvrez certains de ces objets, exceptionnellement sortis de leur sommeil. **Accès gratuit, sur présentation du pass sanitaire (en fonction du protocole sanitaire en vigueur)** **Port du masque obligatoire**

entrée libre, pass sanitaire, gratuit, sur inscription

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un atelier jeune public. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

