Les Samedis – Coccolite Théâtre d’Orléans, 26 mars 2022, Orléans.

Les Samedis – Coccolite

Théâtre d’Orléans, le samedi 26 mars à 15:00

**Blanche Lafuente, batteuse du groupe Nout s’est fracturée un doigt. Pour ce samedi, nous passons donc d’un trio féminin à un trio masculin lui aussi lauréat Jazz Migration. Pointue et innovante, la musique de Coccolite embrasse le jazz, le hip-hop et les musiques électroniques en se faisant l’écho d’un temps, d’une époque.** « En seulement trois ans, un EP et un premier album salué par la critique (“Echo”, 2020) le trio Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage des groupes émergents. Chacun apportant sa pierre aux projets des deux autres, le claviériste Nicolas Derand, le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont développé de longue date cette complicité rare qui fait la force des formations qui comptent. Sidemen parmi les plus en vue de la scène jazz française, ils s’y sont imposés comme des éléments essentiels avant de se réunir pour ce projet qu’ils ont voulu sans leader et qu’ils portent ensemble. Dans l’univers hybride de Coccolite, le jazz se fond dans les grooves du hip-hop et dans les textures synthétiques des musiques électroniques. De cette rencontre de styles aux dimensions multiples et au potentiel sans limite, le trio a puisé un son d’un genre inouï, alliage à nul autre pareil ouvrant la voie vers de nouveaux territoires, aux confins des musiques improvisées et de la musique de film. Et si ces trois-là sont de redoutables instrumentistes, ce sont avant tout des conteurs, des metteurs en son d’histoires auxquelles donnent vie samples et arrangements finement ciselés, irrigués d’improvisations vertigineuses. Tour à tour dansante, spectaculaire et onirique mais toujours passionnante, la musique de Coccolite lève le voile sur le futur captivant du jazz instrumental. » Yazid Kouloughli [Découvrir le groupe en live](https://www.youtube.com/watch?v=KXupYD4VKE0) − **Coccolite** Basse, machines Timothée Robert Piano, synthétiseur Nicolas Derand Batterie, machines Julien Sérié − **Samedi 26 février 15h** − Hall du Théâtre Gratuit Durée 1h environ _Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration,dispositif d’accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SCPP, la SPPF, et l’Institut Français._

Gratuit

Concert gratuit dans le hall du Théâtre d’Orléans !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:00:00