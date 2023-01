Les samedis célestes Canapville, 1 avril 2023, Canapville Canapville.

Les samedis célestes

2700 route de Vimoutiers Lieu-dit La Boscraie Ranch de la Boscraie Canapville 61120 Lieu-dit La Boscraie 2700 route de Vimoutiers

2023-04-01 22:00:00 – 2023-04-01 23:30:00

Lieu-dit La Boscraie 2700 route de Vimoutiers

Canapville

61120

Canapville

Fasciné par le ciel ? Envie de découvrir les étoiles et de se repérer dans le ciel ? Vous apprendrez à reconnaître les constellations à l’oeil nu et serez capable de parcourir le ciel comme un chemin de randonnée…

Et découvrez la mythologie qui entoure cette voûte céleste !

Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation.

Minimum de personnes pour maintien de la soirée : 2

Maximum : 10 personnes

La soirée pourra être annulée si le temps ne permet pas d’observer correctement.

n.dela@free.fr +33 6 22 33 37 86 https://ranchboscraie.wordpress.com/

Ranch de La Boscraie

Lieu-dit La Boscraie 2700 route de Vimoutiers Canapville

