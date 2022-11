LES SAMEDIS BUISSONNIERS DES ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRE LE 25/03/2023 Mas-de-Londres Mas-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Mas-de-Londres Les Samedis buissonniers des écologistes de l’Euzière

Les salades sauvages (Mas-de-Londres, 34380)

Le samedi 25 mars 2023 de 11h30 à 18h

Description:

En petits groupes partons reconnaître les salades sauvages.

Des séances de détermination ludiques et amusantes.

A l’issue des balades dégustations de salades mais aussi des nouveautés !

Spectacle avec la compagnie Melando compagnie TACTAC dans le cadre de l’installation du Nomad’, jeux autour des salades pour petits et grands.

