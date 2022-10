Les samedis bien-être La Clayette, 15 octobre 2022, La Clayette.

Les samedis bien-être

2022-10-15 – 2022-10-15

EUR 20 20 Offrez-vous ce dont vous avez besoin ! « Les samedis bien-être » sont des temps d’échange, de partage et d’atelier. Ils vous offrent une reconnexion à vous pour choisir ce qui alimente votre bien-être. Le but de ses rencontres est de définitivement adopter le bien-être dans sa vie, et se veulent riche en échanges et en bienveillance.

Si cette notion peut paraitre propre à chacun, elle a des piliers incontournables et communs. Il est bon de les connaître et de les mettre en œuvre. Ainsi, tout en préservant votre authenticité, vous serez amené à changer, à être une personne qui respire profondément la sérénité, la paix et le bien-être.

L’association ASEH par l’art-thérapie moderne vous accueille dans ses locaux, le CAB 67, un lieu chaleur propice à la détente et à l’expression de chacun dans un petit groupe. Les intervenants professionnels du bien-être sont primés par l’association. Ils vous offrent un programme varié et diversifié pendant 3 heures.

C’est le moment de vous mobiliser pour votre bien-être ! Venez en profiter ! Inscrivez-vous !

