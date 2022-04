Les samedis au château Château de Flers, 23 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Les samedi au château ——————— L’Office de Tourisme organise un après-midi festif et rassemble 4 visites autour du patrimoine ! Les samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin et 15 octobre de 14h à 15h30 ### L’histoire du quartier de Flers-Bourg – 14h à 15h30 Le quartier de Flers-Bourg et ses points d’intérêt reflètent de manière concrète et condensée l’histoire de Villeneuve d’Ascq : ses temps forts et ses changements profonds, à l’origine rurale pour devenir la ville nouvelle actuelle.RV au Château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq RV au Château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq 5€ ### Le château de Flers – 15h30 à 14h30 Ancienne bâtisse seigneuriale, le « château espagnol » tel qu’on le connaît voit le jour en 1661 et n’en finira pas d’évoluer avec ses habitants : remise au goût du XVIIIème siècle, puis à la suite de modifications profondes, il fût transformé en ferme au XXème, avant d’être restauré à partir des années 70. RV au Château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq 5€ ### Architectures du quartier Château à Villeneuve d’Ascq – 16h30 à 19h En tant que ville nouvelle, Villeneuve d’Ascq est un véritable terreau d’expérimentations architecturales, et le quartier Château en est un bon représentant. Écoles, habitat intermédiaire, découvrez au grès des chemins discrets comment les architectes ont pensé le vivre-ensemble dans les années 70. RV château de Flers, chemin du chat botté à Villeneuve d’Ascq 5€ ### Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq (balade vélo) – 16h30 à 19h Découvrez les œuvres disséminées au sein des quartiers Résidence, Cousinerie, Flers et Pont de Bois depuis la création de la ville nouvelle. Les œuvres issues du dispositif du 1% artistique, les architectures remarquables, les fresques urbaines et autres surprises donnent à Villeneuve d’Ascq un univers artistique varié, parfois surprenant et accessible à tous. RV au château de Flers, chemin du chat botté à Villeneuve d’Ascq, accès par la rue Charles le Bon. 5€ **Conditions** * Chaussures plates et tenue adaptées exigées * Respect des mesures sanitaires en vigueur * Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée **Billetterie sur** * **23 avril** (attention pour des raisons de manque d’efectif seule deux visites sont maintenues et elles ont été déplacées le matin): [[https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-23-avril-les-samedi-au-chateau](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-23-avril-les-samedi-au-chateau)](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-23-avril-les-samedi-au-chateau) * **21 mai** : [[https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-21-mai-les-samedis-au-chateau](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-21-mai-les-samedis-au-chateau)](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-21-mai-les-samedis-au-chateau) * **18 juin** : [[https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-18-juin-les-samedis-au-chateau](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-18-juin-les-samedis-au-chateau)](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-18-juin-les-samedis-au-chateau) * **15 octobre** : [[https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-15-octobre-les-samedis-au-chateau](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-15-octobre-les-samedis-au-chateau)](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/sam-15-octobre-les-samedis-au-chateau)

