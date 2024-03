LES SAMEDIS À VÉLO Rue Louis Guihot Bouvron, samedi 13 avril 2024.

LES SAMEDIS À VÉLO Rue Louis Guihot Bouvron Loire-Atlantique

Ateliers remise en selle et découverte du vélo à assistance électrique (VAE), de 10h à 12h. Ateliers participatifs entretien et réparation vélo, aux côtés d’un professionnel, conseil et main d’œuvre , de 10h à 17h. Gratuit pour enfants et adultes, tous niveaux places limitées sur inscription

L’aprè-midi

Démonstration de BMX Freestyle

Découvrez le BMX Freestyle et ses figures spectaculaires défiant les lois de la gravité avec les riders des Pelles Usées.

Toute la journée :

Animation « Pédalez, mixez et luttez contre le gaspillage alimentaire » participez aux différents défis pour gagner des fruits puis mixez-les en pédalant sur un vélo-smoothie. À la clé dégustez une délicieuse boisson rafraîchissante, vitaminée et anti-gaspillage alimentaire !

Stands associatifs blinois retrouvez les bénévoles des associations Blain à Vélo et le Vélo Club Blinois (VCB) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:50:00

Rue Louis Guihot Parc de la Minoterie

Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement LES SAMEDIS À VÉLO Bouvron a été mis à jour le 2024-03-26 par eSPRIT Pays de la Loire