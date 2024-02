Les Saltimbanques de Montaudin jouent : »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps Espace Colmont Gorron, dimanche 10 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-10 14:00

Fin : 2024-03-10 16:00

Les Saltimbanques de Montaudin vous présenteront :

»C’est Magnifique »

La vie d'une certaine classe ouvrière : on bricole, on rénove, on rêve, on croit aux merveilles…

https://www.helloasso.com/associations/comite-de-jumelage-gorron-schwaikheim/evenements/theatre-c-est-magnifique

»C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps

Résumé :

La vie d’une certaine classe ouvrière : on bricole, on rénove, on rêve, on croit aux merveilles…

Une mise en scène de Christelle Le Dauphin et Stéphane Dellière (dit Murphy)

Un événement organisé par le Comité de jumelage Gorron Schwaikheim

Réservations fortement conseillée

Jours de prévente des billets de spectacle :

– le samedi 2 mars (de 9h00 à 12h00) au P.I.G.E. à Gorron

– le samedi 9 mars (de 9h00 à 12h00) au P.I.G.E. à Gorron

Espace Colmont Parc d’activité des Besnardières Gorron 53120 mayenne