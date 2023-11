POUR UN TEMPS SOIS PEU Les Salons Genève, 16 novembre 2023, Genève.

POUR UN TEMPS SOIS PEU Jeudi 16 novembre, 20h00 Les Salons Billet de 15.- à 30.- CHF

Pour un temps sois peu, ou l’histoire d’une femme trans racontée par une femme trans. Pour reprendre le pouvoir et laisser les personnes concernées se représenter elles-mêmes, loin du fantasme.

Laurène Marx propose un manifeste à la fois poignant et lumineux, à la langue trash et aux punchlines percutantes. Elle nous livre un texte qui retrace un parcours de transition par les détails, les questionnements et les choix. Adoptant la forme d’un stand-up triste, l’autrice et interprète harangue le public et le force à se questionner : s’adresse-t-on à lui ? Ou parle-t-on de lui ?

Un seule-en-scène éblouissant.

Ouverture des portes à 19h.

Écriture & jeu : Laurène Marx

Mise en scène : Fanny Sintès

Création lumière : Solange Dinand

Production : Cie Je t’accapare & FAB – Fabriqué à Belleville

Pour un temps sois peu est édité dans une coédition Éditions Théâtrales – Lyncéus festival.

Les Salons Rue Jean-François-BARTHOLONI 6, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

