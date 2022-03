LES SALONS DE L’HÔTEL PARTICULIER DE LUNAS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Après un parcours jalonné d'édifices haussmanniens, vivez un moment d'émotion à l'hôtel de Lunas, demeure léguée par Pierre Sabatier d'Espeyran en 1974 aux Monuments Nationaux. Les portes s'ouvrent sur un lieu où le temps semble s'être arrêté il y a plus d'un siècle. Salle à manger, salon de musique… parcourez le rez-de-chaussée, et percez l'intimité d'une grande famille montpelliéraine. Mesures sanitaires prises : – PORT DE MASQUE FACULTATIF POUR LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque).

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Un amplificateur de voix par guide Lieu de départ : Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

