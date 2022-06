LES SALONS DE L’HÔTEL PARTICULIER DE LUNAS

2022-10-06 – 2022-10-06 Après un parcours jalonné d'édifices haussmanniens, vivez un moment d'émotion à l'hôtel de Lunas, demeure léguée par Pierre Sabatier d'Espeyran en 1974 aux Monuments Nationaux. Les portes s'ouvrent sur un lieu où le temps semble s'être arrêté il y a plus d'un siècle. Salle à manger, salon de musique… parcourez le rez-de-chaussée, et percez l'intimité d'une grande famille montpelliéraine. Rendez-vous 10 minutes avant le départ. Lieu de départ : devant l'Arc de Triomphe, rue Foch, coté Palais de justice. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

