Aninmations Maison du mineur : Ateliers sténopé, Jeu de piste, Visite Mystère 30110 La Grand Combe, 20 octobre 2020 09:00, Les Salles-du-Gardon. 20 octobre – 1 novembre 2020 Sur place Sur réservation – 3 € par enfant / par animation 0466342893, contact@maison-du-mineur.com Atelier sténopé , jeu de piste et visite mystère : pour enfant dès 6 ans – Avec des sténopés de création recyclés, découvrez le début de la photographie et parcourez la Maison du mineur à la recherche du meilleur sujet à photographier.

– JEU DE PISTE : CHASSE AU MONSTRE

– Une visite exclusive de La Maison du Mineur entre disparitions mystérieuses et énigmes à résoudre… Saurez-vous déchiffrer les indices ?

mardi 20 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 21 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 22 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 23 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

vendredi 23 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 24 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

dimanche 25 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

dimanche 25 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 27 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

mardi 27 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 28 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

mercredi 28 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 29 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 29 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 30 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

vendredi 30 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 31 octobre 2020 – 09h00 à 12h00

samedi 31 octobre 2020 – 14h00 à 17h30

dimanche 1er novembre 2020 – 09h00 à 12h00

dimanche 1er novembre 2020 – 14h00 à 17h30

