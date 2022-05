Les Saisons Vagabondes Bétête Bétête, 8 mai 2022, BétêteBétête.

Les Saisons Vagabondes Abbaye de Prébenoît Bétête Bétête

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-30 19:00:00 19:00:00

Bétête Creuse Abbaye de Prébenoît Bétête Creuse Bétête

Exposition collective ouverte : Les samedis et dimanches de 14h à 19h en mai et juin / Tous les jours en juillet et août

Ces 4 mois sont émaillés d’évènements thématiques, brocantes, cinéma, marchés gourmands, découvertes nature, concerts, spectacles, etc. Pour en savoir plus sur un programme riche en disciplines et émotions, rejoignez-nous sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/Les-Saisons-Vagabondes.

